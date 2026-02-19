Del árbol a la mesa: San Benito invita a la Feria del Durazno este domingo

Este año, además de las clásicas mermeladas trituradas y los dulces caseros, se presentará una novedad: mermelada especial para personas con diabetes. En total, se ofertarán 26 sabores distintos, con precios accesibles que van desde los 5 hasta los 25 bolivianos, pensados para todos los hogares.
19/02/2026 12:11
Escuchar esta nota
Con aroma a fruta fresca y tradición familiar, el municipio de San Benito alista todo para recibir a visitantes en la esperada Feria del Durazno, que se realizará este domingo 22 de febrero.
Los productores locales invitaron a la población a disfrutar y adquirir duraznos de primera calidad, además de una amplia variedad de productos elaborados artesanalmente.
“Venimos a invitarles, especialmente hemos preparado dulce de durazno. Es durazno de primera, invitamos a la población a que venga a comprar”, expresó una productora con 25 años de experiencia, quien aprendió las recetas de sus abuelos y tías.
Relató que la elaboración de la tradicional mermelada requiere paciencia y dedicación.
Comentó que el proceso puede tardar hasta tres días porque primero se pelan los duraznos, luego se los deja reposar y se cocina lentamente hasta alcanzar el punto exacto.
“Si no se hace bien, se puede echar a perder”, explicó.
Novedad
El director de Desarrollo Productivo de la Alcaldía, Gonzalo Claros, destacó que se trata de una de las ferias más esperadas del departamento y recordó que San Benito es reconocida mediante ley departamental como la capital del durazno, gracias a la diversidad y calidad de su producción.
Entre las variedades más destacadas están Gumucio Reyes y Dalma, cultivadas por numerosos productores que trabajan con dedicación para ofrecer lo mejor de su cosecha.
La feria no solo contará con exposición y venta de productos, sino también con la participación de grupos musicales y el tradicional buen trato que caracteriza a los productores del valle alto.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55