Del árbol a la mesa: San Benito invita a la Feria del Durazno este domingo

Con aroma a fruta fresca y tradición familiar, el municipio de San Benito alista todo para recibir a visitantes en la esperada Feria del Durazno, que se realizará este domingo 22 de febrero.

Los productores locales invitaron a la población a disfrutar y adquirir duraznos de primera calidad, además de una amplia variedad de productos elaborados artesanalmente.

“Venimos a invitarles, especialmente hemos preparado dulce de durazno. Es durazno de primera, invitamos a la población a que venga a comprar”, expresó una productora con 25 años de experiencia, quien aprendió las recetas de sus abuelos y tías.

Relató que la elaboración de la tradicional mermelada requiere paciencia y dedicación.

Comentó que el proceso puede tardar hasta tres días porque primero se pelan los duraznos, luego se los deja reposar y se cocina lentamente hasta alcanzar el punto exacto.

“Si no se hace bien, se puede echar a perder”, explicó.

Novedad

Este año, además de las clásicas mermeladas trituradas y los dulces caseros, se presentará una novedad: mermelada especial para personas con diabetes. En total, se ofertarán 26 sabores distintos, con precios accesibles que van desde los 5 hasta los 25 bolivianos, pensados para todos los hogares.

El director de Desarrollo Productivo de la Alcaldía, Gonzalo Claros, destacó que se trata de una de las ferias más esperadas del departamento y recordó que San Benito es reconocida mediante ley departamental como la capital del durazno, gracias a la diversidad y calidad de su producción.

Entre las variedades más destacadas están Gumucio Reyes y Dalma, cultivadas por numerosos productores que trabajan con dedicación para ofrecer lo mejor de su cosecha.

La feria no solo contará con exposición y venta de productos, sino también con la participación de grupos musicales y el tradicional buen trato que caracteriza a los productores del valle alto.

Mira la programación en Red Uno Play