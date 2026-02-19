Alcaldía de Cochabamba anuncia cierre de vías desde este jueves por el Corso de Corsos

La Alcaldía de Cochabamba anunció que desde este jueves 19 de febrero comenzarán los cierres parciales de vías en algunos tramos del centro de la ciudad por el armado del palco oficial para el Corso de Corsos, que se realizará el sábado 21 de febrero.

El director de Movilidad Urbana, Ever Rojas, informó que ya se inició la instalación de graderías en varios sectores del recorrido, especialmente en los puntos donde se ubicarán las estructuras más grandes.

Precisó que la tarde de este jueves se comenzará el armado del palco principal, que estará ubicado en la avenida Ramón Rivero, frente al edificio Los Tiempos, motivo por el que se cerrará la circulación de norte a sur desde la Recoleta hasta el puente, por lo que los conductores deberán tomar rutas alternas como la avenida 23 de Marzo, Muyurina o la Costanera.

La avenida Ramón Rivero se mantendrá habilitada al menos con un carril de sur a norte, y quienes se dirijan en ese sentido deberán circular por el túnel de la avenida Oquendo. Los desvíos serán señalizados durante la tarde.

Rojas señaló que desde el viernes el armado de graderías será más intenso, aunque aclaró que todavía no se cerrarán completamente las intersecciones a lo largo de los casi cuatro kilómetros del recorrido.

El cierre total de vías está previsto recién entre las 21:00 y 22:00 horas del viernes, cuando se realice la instalación final de graderías y los últimos trabajos logísticos.

Asimismo, indicó que desde la noche del miércoles se ejecutaron algunos cierres parciales para el pintado de figuras alegóricas en el piso, pero que ya no se realizarán nuevos cortes por ese motivo.

Sin embargo, advirtió que se irán reduciendo carriles en ciertos puntos mientras se desarrollen los trabajos, por lo que recomendó a la población tomar previsiones y utilizar rutas alternas.

La Alcaldía pidió comprensión a la ciudadanía y anunció que los operativos de control y señalización estarán activos para garantizar una circulación ordenada durante los preparativos del evento.

