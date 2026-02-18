¡Atención viajeros! La carretera Oruro-Cochabamba tiene nuevas restricciones

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, aplicará un nuevo horario de restricción vehicular temporal en la carretera Cochabamba–Oruro, específicamente en el tramo comprendido entre las localidades de Llavini y Bombeo.

La medida entrará en vigencia a partir del jueves 19 de febrero y se extenderá hasta el 30 de abril, estableciendo el cierre de la vía en el horario de 09:00 a 17:00. Esta determinación tiene como objetivo principal acelerar los trabajos de estabilización que se ejecutan en el sector, considerado crítico para la transitabilidad segura.

La restricción responde a criterios técnicos orientados a garantizar la seguridad de los transportistas y usuarios, además de optimizar los tiempos de intervención en una zona que requiere obras especializadas para mejorar las condiciones de la carretera.

Como parte del proceso de coordinación, personal técnico de la ABC realizó jornadas de socialización en la Terminal de Buses de Cochabamba y en paradas de transporte interdepartamental, donde se informó a transportistas y conductores sobre los horarios de restricción, alcances de la medida y su importancia para concluir los trabajos en el plazo previsto.

La institución recomendó a los conductores planificar sus viajes con anticipación, respetar la señalización instalada y acatar las indicaciones del personal desplazado en el tramo, con el fin de evitar contratiempos y contribuir a la seguridad vial.

