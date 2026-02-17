La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) recuerda que se encuentra en trabajos de limpieza en el tramo Caracollo – Bombeo.

En la jornada del lunes se reportó un deslizamiento en la carretera que une Oruro con Cochabamba donde por varias horas se encontraba cortado el tramo. En horas de la tarde la ABC habilitó un paso provisional de un carril por la gran afluencia de vehículos en el sector.

“La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Oruro, comunica a los usuarios, transporte público y privado que, debido a trabajos de limpieza de plataforma con maquinaria pesada en el sector de "Silla Kasa" del tramo CARACOCCOLLO - CONFITAL - BOMBEO (carretera a Cochabamba). Se procederá con la restricción vehicular de horas 09:30 am hasta las 13:00 pm.” Menciona el comunicado.

Para continuar con los trabajos de limpieza la ABC regional Oruro informa al transporte público y privado se la vía será habilitada a las 13:30 de esta jornada. Se recomienda a los conductores mantener precaución en la ruta y tomar previsiones por que el tráfico de la ruta por la cantidad de vehículos será lento.

Esta vía se encuentra bastante transitada por la cantidad de pasajeros que están retornando a sus lugares de origen por la participación en las actividades del carnaval 2026.

Se recomienda a la población antes de salir de viaje revisar el mapa de transitabilidad de la ABC donde se reporta en tiempo real el estado de las carreteras del país en la página web: https://transitabilidad.abc.gob.bo

