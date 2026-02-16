TEMAS DE HOY:
Comunidad

Entre mariachis y rosas, familiares y amigos dieron el último adiós a Leo

El joven cantante fue despedido en una emotiva ceremonia, donde la música acompañó cada instante del homenaje. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/02/2026 16:44

Santa Cruz, Bolivia

Entre lágrimas, abrazos y canciones, familiares y amigos dieron este lunes el último adiós a Leo Rosas, el joven artista que conquistó escenarios internacionales y llevó el nombre de Bolivia en alto.

El cortejo fúnebre partió desde el salón velatorio acompañado por seres queridos hasta el cementerio donde descansará junto a su esposa, la cantante Marian Montero, sellando así una historia de amor marcada por la música.

Durante la despedida, mariachis interpretaron algunas de las canciones que formaron parte de su vida artística, un homenaje que reflejó la pasión que siempre lo acompañó arriba y abajo de los escenarios. Las rosas blancas y los aplausos espontáneos marcaron la jornada, en medio de un ambiente cargado de sentimiento.

Leo Rosas alcanzó reconocimiento internacional tras su participación en el reality musical La Voz México, donde demostró su talento y perseverancia. Su destacada actuación lo llevó a convertirse en uno de los finalistas del certamen, ganándose el cariño del público y posicionándose como un orgullo para Bolivia.

Su partida deja un vacío en la escena musical, pero también un legado de esfuerzo, disciplina y amor por el arte. Hoy, Bolivia no solo despide a un cantante; despide a una voz que logró emocionar, inspirar y representar al país más allá de sus fronteras.

