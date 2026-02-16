TEMAS DE HOY:
Deportes

Brutal choque: Futbolista queda inconsciente tras duro golpe en la cabeza

El jugador Ivo Costantino abandonó este domingo el campo de juego en ambulancia luego de un fuerte choque de cabezas con un futbolista de Boston River, en Uruguay.

EFE

16/02/2026 8:51

El delantero argentino de Danubio Ivo Costantino se encuentra estable tras haber abandonado este domingo el campo de juego en ambulancia luego de un fuerte choque de cabezas con un futbolista de Boston River.

A los 84 minutos del encuentro de la segunda jornada del Torneo Apertura uruguayo, el jugador del equipo franjeado cayó tras el impacto y debió ser retirado del estadio en una ambulancia.

De inmediato fue trasladado a un centro sanitario donde se encuentra en observación, según informó Danubio en un comunicado difundido en sus redes sociales.



"Ivo Costantino se encuentra estable. Seguirá en observación y con los estudios pertinentes mientras es acompañado por su familia y parte de nuestro staff", puntualizó el equipo uruguayo.


Este domingo, en uno de los dos encuentros de la segunda etapa, Danubio venció por 2-0 a Boston River con un tanto del exdelantero de Málaga y Rayo Vallecano Sebastián Fernández y otro de Maicol Ferreira.

De esta forma los dirigidos por el argentino Diego Monarriz sumaron su segunda victoria y encabezan la clasificación junto a Deportivo Maldonado.

El sábado, Nacional igualó 1-1 con Racing y Deportivo Maldonado venció por 2-0 a Progreso.

Un día antes, Montevideo Wanderers derrotó por 1-2 a Cerro Largo, al tiempo que Defensor Sporting venció por idéntico resultado a Liverpool. 


 

