Cantante le suplica a Ancelotti: “Convoca a Neymar, por favor”

Carlo Ancelotti vivió una noche diferente lejos de las canchas. El técnico italiano, actual seleccionador de Brasil, apareció en primera fila del Carnaval de Salvador, una de las fiestas más tradicionales del país, y no pasó desapercibido entre el público, que lo recibió con aplausos… y con una petición directa: convocar a Neymar para el Mundial 2026.

El entrenador, que dirige a la Canarinha desde mayo de 2025, asistió al evento vestido con una camiseta con los colores de la bandera brasileña y se mostró sonriente mientras disfrutaba del ambiente. Sin embargo, la celebración se mezcló con el fútbol cuando varios artistas lo mencionaron desde el escenario.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando el cantante Léo Santana le dedicó un mensaje público y, sin rodeos, le pidió que incluya a Neymar en la lista mundialista. Ancelotti reaccionó con una sonrisa y una frase corta: “Gracias por el consejo”, evitando profundizar en el tema.

Desde que asumió el mando de Brasil, Ancelotti no ha convocado a Neymar, debido a las constantes lesiones del futbolista en los últimos años y a su falta de continuidad. El propio técnico ya había advertido en declaraciones anteriores que solo llevará a la Copa del Mundo a jugadores que lleguen al 100% en lo físico.

Aun así, en noviembre pasado, el italiano había dejado una puerta entreabierta al señalar que Neymar está dentro del grupo de jugadores que podrían ser considerados, siempre que llegue en condiciones y se mantenga disponible en los meses previos.

Mientras tanto, el futuro de Neymar en la selección sigue siendo tema nacional, y cada aparición pública del entrenador parece convertirse en una nueva escena de presión popular rumbo al Mundial.

