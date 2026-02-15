TEMAS DE HOY:
Agresión a la prensa Incendio de vehículo Choque de vehículos

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Fallece la esposa del exarquero atigrado Daniel Vaca

El club atigrado expresó sus condolencias a través de sus redes sociales y brindó su apoyo al exarquero, considerado una de las grandes leyendas de la institución. 

Martin Suarez Vargas

15/02/2026 17:32

Daniel Vaca y la fotografía de su esposa en el arte de necrológico del Club The Strongest. Foto: Club The Strongest.
La Paz, Bolivia.

Escuchar esta nota

The Strongest atraviesa un momento de luto. El club paceño informó y expresó su pesar por el fallecimiento de la señora Marcela del Río Ossadon, esposa del exarquero y emblema atigrado Daniel Vaca, quien fue figura durante muchos años defendiendo los colores de la institución.

La noticia fue acompañada por un mensaje oficial publicado en redes sociales, donde el Tigre hizo llegar su solidaridad al exguardameta y a toda su familia en este momento difícil.

“El club The Strongest expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de la señora Marcela del Río Ossadon, esposa de nuestro exarquero y leyenda Daniel Vaca. Acompañamos con sincera solidaridad a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Que su alma descanse en paz y su recuerdo viva por siempre”, fue el comunicado difundido por la institución.

Condolencias de la Federación Boliviana de Fútbol. Foto: Federación Boliviana de Fútbol (FBF)

La partida de Marcela del Río Ossadon generó mensajes de apoyo y condolencias de parte de hinchas atigrados y del entorno del fútbol boliviano, en respaldo a Daniel Vaca, uno de los nombres más representativos en la historia reciente del club.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD