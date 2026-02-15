Fallece la esposa del exarquero atigrado Daniel Vaca

The Strongest atraviesa un momento de luto. El club paceño informó y expresó su pesar por el fallecimiento de la señora Marcela del Río Ossadon, esposa del exarquero y emblema atigrado Daniel Vaca, quien fue figura durante muchos años defendiendo los colores de la institución.

La noticia fue acompañada por un mensaje oficial publicado en redes sociales, donde el Tigre hizo llegar su solidaridad al exguardameta y a toda su familia en este momento difícil.

“El club The Strongest expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de la señora Marcela del Río Ossadon, esposa de nuestro exarquero y leyenda Daniel Vaca. Acompañamos con sincera solidaridad a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Que su alma descanse en paz y su recuerdo viva por siempre”, fue el comunicado difundido por la institución.

Condolencias de la Federación Boliviana de Fútbol. Foto: Federación Boliviana de Fútbol (FBF)

La partida de Marcela del Río Ossadon generó mensajes de apoyo y condolencias de parte de hinchas atigrados y del entorno del fútbol boliviano, en respaldo a Daniel Vaca, uno de los nombres más representativos en la historia reciente del club.

Mira la programación en Red Uno Play