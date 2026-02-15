Averigüe si está habilitado de forma rápida y sencilla con el QR de Yo Participo

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ha dispuesto una aplicación móvil oficial para sistemas Android e iOS que permite a la ciudadanía verificar su habilitación para votar. Mediante el escaneo de un código QR institucional, los usuarios pueden descargar la herramienta directamente en sus dispositivos móviles.

QR para dispositivos móviles con sistema Android.

Esta innovación tecnológica facilita el acceso inmediato a la información sobre el recinto y la mesa de sufragio asignada para el 22 de marzo. Al ingresar el número de cédula de identidad y la fecha de nacimiento, el sistema despliega el estado actualizado de cada elector.

QR para dispositivos móviles con sistema iOS.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que el Padrón Electoral Biométrico cuenta con 7.429.516 ciudadanas y ciudadanos habilitados en todo el territorio nacional. Debido a la naturaleza de los comicios subnacionales, esta nómina no contempla el registro de votantes residentes en el exterior.

La consolidación de estos datos incluyó la depuración exhaustiva de personas fallecidas y el procesamiento de todas las excusas ciudadanas presentadas. Santa Cruz y La Paz lideran la distribución de electores con más de dos millones de personas habilitadas en cada departamento.

Finalmente, el organismo recordó que el calendario electoral avanza cumpliendo estrictamente con la normativa vigente para garantizar la transparencia del proceso. Usted puede aprovechar los días de Carnaval para asegurar su participación democrática utilizando estas nuevas plataformas digitales.

