TEMAS DE HOY:
Incendio de vehículo Choque de vehículos Carnaval de Sucre

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Aprehenden a dos policías por presunta extorsión a una conductora en La Paz

Según el informe preliminar, los uniformados habrían retenido a una mujer que se encontraba en su vehículo estacionado junto a sus amigas consumiendo bebidas alcohólicas. Los uniformados le habrían exigido el pago de 1.000 bolivianos para no trasladarla a dependencias de Tránsito.

Cristina Cotari

15/02/2026 15:15

Imagen referencial: captura de video
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Dos efectivos de la Policía Boliviana fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tras ser denunciados por una presunta extorsión a una conductora en la ciudad de La Paz. El hecho se registró en la avenida Buenos Aires.

Según el informe preliminar, los uniformados habrían retenido a una mujer que se encontraba en su vehículo estacionado junto a sus amigas consumiendo bebidas alcohólicas.

 

De acuerdo con la denuncia, los policías le exigieron el pago de 1.000 bolivianos para no trasladarla a dependencias de Tránsito por conducción peligrosa bajo efectos del alcohol.

La conductora alertó de inmediato sobre lo ocurrido y otra patrulla acudió al lugar para verificar la situación. Fueron efectivos de Radio Patrullas 110 quienes procedieron a la aprehensión de los dos funcionarios, que pertenecían a la estación policial de Cotahuma.

Ambos uniformados junto a la denunciante fueron trasladados a oficinas de la Felcc donde se abrió la investigación por el presunto delito de extorsión. Las autoridades indicaron que se tomarán declaraciones y se recolectarán elementos de prueba para establecer responsabilidades. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD