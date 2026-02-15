Aprehenden a dos policías por presunta extorsión a una conductora en La Paz

Según el informe preliminar, los uniformados habrían retenido a una mujer que se encontraba en su vehículo estacionado junto a sus amigas consumiendo bebidas alcohólicas. Los uniformados le habrían exigido el pago de 1.000 bolivianos para no trasladarla a dependencias de Tránsito.
15/02/2026 15:15
Dos efectivos de la Policía Boliviana fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tras ser denunciados por una presunta extorsión a una conductora en la ciudad de La Paz. El hecho se registró en la avenida Buenos Aires.
La conductora alertó de inmediato sobre lo ocurrido y otra patrulla acudió al lugar para verificar la situación. Fueron efectivos de Radio Patrullas 110 quienes procedieron a la aprehensión de los dos funcionarios, que pertenecían a la estación policial de Cotahuma.
Ambos uniformados junto a la denunciante fueron trasladados a oficinas de la Felcc donde se abrió la investigación por el presunto delito de extorsión. Las autoridades indicaron que se tomarán declaraciones y se recolectarán elementos de prueba para establecer responsabilidades.
