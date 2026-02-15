Los niños salieron del domicilio hacia la vía pública solicitando auxilio. Entre llanto y nerviosismo, alertaron a los vecinos de una fuerte pelea entre sus padres en el interior del inmueble, lo que motivó la llamada inmediata a la línea de emergencias 110.
15/02/2026 10:04
Escuchar esta nota
Una madrugada marcada por gritos de auxilio y angustia terminó en tragedia familiar en la zona de Alto Potosí, en la ciudad de Potosí, donde un hombre fue encontrado sin vida dentro de su vivienda y su pareja fue aprehendida por un presunto hecho de homicidio.
Según el reporte policial, cerca de las 02:00 de este viernes 14 de febrero, los niños salieron del domicilio hacia la vía pública solicitando auxilio. Entre llanto y nerviosismo, alertaron a los vecinos de una fuerte pelea entre sus padres en el interior del inmueble, lo que motivó la llamada inmediata a la línea de emergencias 110.
Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a través de la División Homicidios, realizó el levantamiento legal del cuerpo y activó las pericias forenses para establecer con precisión lo ocurrido. Las indagaciones preliminares no descartan consumo de alcohol durante la discusión.
El hecho dejó a varios menores afectados y bajo resguardo, mientras continúa la investigación. Autoridades recordaron a la población que la violencia intrafamiliar debe denunciarse de forma oportuna para evitar desenlaces fatales.
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:25
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:25