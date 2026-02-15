Una madrugada marcada por gritos de auxilio y angustia terminó en tragedia familiar en la zona de Alto Potosí, en la ciudad de Potosí, donde un hombre fue encontrado sin vida dentro de su vivienda y su pareja fue aprehendida por un presunto hecho de homicidio.

El caso conmocionó a los vecinos, especialmente por la intervención desesperada de varios niños que salieron a la calle a pedir ayuda.

Según el reporte policial, cerca de las 02:00 de este viernes 14 de febrero, los niños salieron del domicilio hacia la vía pública solicitando auxilio. Entre llanto y nerviosismo, alertaron a los vecinos de una fuerte pelea entre sus padres en el interior del inmueble, lo que motivó la llamada inmediata a la línea de emergencias 110.

Efectivos de la Estación Policial Integral (EPI 7) llegaron al lugar y encontraron a una mujer de 30 años, identificada por sus iniciales S.C.D., en estado de shock, junto a su pareja sin signos vitales. El comandante de la unidad, Carlos Andrés Salazar, confirmó la aprehensión inmediata de la mujer para fines investigativos.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a través de la División Homicidios, realizó el levantamiento legal del cuerpo y activó las pericias forenses para establecer con precisión lo ocurrido. Las indagaciones preliminares no descartan consumo de alcohol durante la discusión.

El hecho dejó a varios menores afectados y bajo resguardo, mientras continúa la investigación. Autoridades recordaron a la población que la violencia intrafamiliar debe denunciarse de forma oportuna para evitar desenlaces fatales.

