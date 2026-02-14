TEMAS DE HOY:
Policial

Operativos en Beni dejan 16 avionetas secuestradas y una afectación millonaria al narcotráfico

Las intervenciones ejecutadas en el Beni dejaron una afectación económica superior a los 17,7 millones de dólares al narcotráfico.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/02/2026 18:12

Beni

Entre el 5 y el 12 de febrero, la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) secuestró 16 avionetas presuntamente vinculadas al narcotráfico en distintos operativos ejecutados en el departamento del Beni, además de incautar combustible de aviación y aprehender a cinco personas.

El mayor despliegue se realizó en el aeropuerto Germán Quiroga Guardia de San Borja, donde se intervinieron seis hangares y se precintaron 11 aeronaves para peritajes de microaspirado. También se decomisaron 1.500 litros de avgas almacenados de forma irregular.

El daño económico estimado supera los 17,4 millones de dólares, según el comandante Sandro Peñarrieta.

En Puerto Varador, el Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Amazonía arrestó a cuatro personas y secuestró una avioneta sin matrícula en proceso de desmantelamiento, además de un camión, una vagoneta, un arma de fuego, dinero en efectivo y 120 litros de combustible.

El perjuicio al narcotráfico fue calculado en 341.300 dólares.

Otro operativo en el aeropuerto de San Ramón permitió la aprehensión de una persona y el secuestro de cinco aeronaves. Las avionetas permanecen precintadas bajo custodia policial, mientras se esperan los resultados periciales.

