“La cooperación internacional permitirá contener avance del narcotráfico”, dice el viceministro Justiniano

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que un sobrevuelo en la zona de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, permitió identificar entre 12 y 14 pistas clandestinas utilizadas para el transporte de cocaína, además de pequeñas fábricas de droga.

La autoridad brindó los detalles durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, donde explicó que el operativo tuvo una duración aproximada de tres horas y contó con el permiso de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

“Este operativo antinarcótico sirvió para mostrar la presencia del Estado en zonas donde históricamente no existía control. Algunas pistas ya fueron destruidas y fábricas quemadas”, señaló Justiniano.

El viceministro advirtió que la lucha contra el narcotráfico enfrenta limitaciones logísticas y presupuestarias. Detalló que de las 31 aeronaves con las que cuenta el Estado, solo dos están actualmente operativas, debido a la falta de repuestos y recursos económicos.

“Necesitamos cooperación internacional para reactivar los equipos y ampliar la vigilancia en las zonas rojas”, indicó.

Justiniano subrayó que la colaboración internacional es clave para fortalecer el trabajo antinarcóticos. Mencionó a Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil como posibles aliados estratégicos en logística, inteligencia y coordinación operativa.

Según datos oficiales, Bolivia registra actualmente unas 40.000 hectáreas de cultivos de coca, cuando la ley permite un máximo de 22.000 hectáreas para uso legal. El excedente, explicó la autoridad, alimenta la producción de cocaína y complica las tareas de erradicación.

“La cooperación internacional nos permitirá contener este avance, reducir la producción de droga y normalizar la presencia del Estado en todo el país”, afirmó.

La autoridad reiteró que la necesidad de apoyo externo es urgente. “Necesitamos apoyo económico, logístico y de inteligencia para que la lucha contra el narcotráfico no siga limitada por la falta de recursos y podamos actuar de manera efectiva en las zonas rojas”.

