Gobierno aclara que sobrevuelo en el Trópico es parte de un operativo antinarcótico regular

El Ministerio de Gobierno de Bolivia emitió un comunicado oficial para esclarecer la reciente actividad aérea registrada en la comunidad de Lauca Ñ, ubicada en el Trópico de Cochabamba. Según la institución, el sobrevuelo del helicóptero corresponde a operativos antinarcóticos regulares y debidamente planificados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Las autoridades detallaron que estas acciones se concentran en "zonas rojas" donde se ha detectado la presencia de fábricas de cocaína y laboratorios de cristalización. Además, se reportó la existencia de cultivos de coca excedentaria que deberán ser erradicados bajo estricto cumplimiento de la ley y los protocolos internacionales.

El comunicado enfatiza que estas tareas de vigilancia no tienen fines políticos ni buscan intimidar a la población civil de la región. El Estado sostiene que las operaciones de control no se anuncian con antelación para preservar su eficacia y garantizar resultados contundentes contra el crimen organizado.

Finalmente, el Gobierno boliviano reafirmó su compromiso con la soberanía nacional y la protección de la población mediante el trabajo profesional de sus fuerzas de seguridad. La nota oficial concluye con un mensaje tajante: la lucha contra el narcotráfico no se negocia, no se politiza y se mantendrá de forma permanente.

