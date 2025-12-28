Llevaban cápsulas de cocaína adheridas al cuerpo: detienen a dos mujeres en ruta a Puerto Quijarro

Un operativo de control ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en la carretera Bioceánica, en el departamento de Santa Cruz, derivó en la detención de dos mujeres que transportaban alrededor de 187 cápsulas de pasta base de cocaína.

Las sospechosas viajaban en un bus interdepartamental con destino a Puerto Quijarro, localidad fronteriza con Brasil. Según el informe policial, la droga estaba adherida a sus cuerpos y fue detectada tras una revisión de rutina. La prueba de campo dio positivo para sustancias controladas.

Ambas mujeres fueron trasladadas a celdas policiales y enfrentarán cargos penales por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, conforme al procedimiento legal correspondiente.

El Ministerio Público abrió una investigación para establecer el origen del cargamento y su posible destino final en territorio brasileño, además de identificar si existe una red transnacional vinculada al hecho.

