Policial

¡Indignante! Una niña de 12 años fue agredida por su madre en el mercado Mutualista

El hecho de violencia familiar quedó registrado por cámaras de seguridad y generó indignación entre los transeúntes y clientes del lugar. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/12/2025 20:56

Santa Cruz, Bolivia

Un hecho de violencia conmocionó este sábado a clientes y transeúntes del Mercado Mutualista, cuando una mujer agredió físicamente a su propia hija de 12 años. El incidente, registrado por cámaras de seguridad, ocurrió pasadas las 16:00 horas y fue motivado, aparentemente, porque la menor derramó comida en un restaurante.

 

En las imágenes se observa cómo la mujer golpea a la menor, la patea y la lanza al suelo mientras decenas de personas observaban la escena. A pesar de la agresión frente a testigos, solo un guardia del lugar logró auxiliar a la niña, que quedó en estado de shock.

Uno de los testigos relató que se encontraba vendiendo en el mercado cuando escuchó los golpes. “Simplemente escuché golpes y después pude ver que la señora la estaba pateando a su hija, la tenía en el piso, la pateaba en el estómago. La verdad, fue lamentable lo que vi. No sabía cómo reaccionar en ese momento, solo le grité ‘¡oiga!’, pero no pude hacer más”, comentó.

Otro testigo agregó que la agresión habría comenzado luego de que la menor derramara jugo sobre la madre y sus hermanos. “La señora la corrió, la tumbó al piso, la pateó, la golpeó, le agarró del cabello y le decía que era estúpida. Fue terrible”, indicó.

La menor fue asistida por personal de la Defensoría de la Niñez, que llegó al lugar más de una hora después del incidente. Según se informó, la niña presenta algunas secuelas físicas y emocionales, producto del ataque.

 

