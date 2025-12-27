TEMAS DE HOY:
Infanticidio en Cochabamba Infanticidio Cochabamba Mujer hallada en freezer

26ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Encuentran el cuerpo de un hombre flotando en canal de drenaje en Santa Cruz

Bomberos y personal de Homicidios realizaron el levantamiento del cuerpo encontrado por vecinos en un canal del décimo anillo de Santa Cruz.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/12/2025 19:37

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado este sábado en un canal de drenaje ubicado en la zona del décimo anillo de la prolongación Cotoca, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según el reporte preliminar, vecinos de la zona advirtieron la presencia del cuerpo flotando en el agua y de inmediato dieron aviso a las autoridades. Personal de la Unidad de Homicidios y Bomberos se trasladó al lugar para realizar el rescate y el levantamiento legal del cadáver.

 

 

La víctima, cuya edad aproximada oscila entre 30 y 40 años, aún no ha sido identificada. Tras el levantamiento, el cuerpo fue trasladado a la morgue de la Pampa de la Isla, donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar las causas exactas del deceso.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de esta persona.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD