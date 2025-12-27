Encuentran el cuerpo de un hombre flotando en canal de drenaje en Santa Cruz

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado este sábado en un canal de drenaje ubicado en la zona del décimo anillo de la prolongación Cotoca, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según el reporte preliminar, vecinos de la zona advirtieron la presencia del cuerpo flotando en el agua y de inmediato dieron aviso a las autoridades. Personal de la Unidad de Homicidios y Bomberos se trasladó al lugar para realizar el rescate y el levantamiento legal del cadáver.

La víctima, cuya edad aproximada oscila entre 30 y 40 años, aún no ha sido identificada. Tras el levantamiento, el cuerpo fue trasladado a la morgue de la Pampa de la Isla, donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar las causas exactas del deceso.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de esta persona.

