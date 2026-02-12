Un adolescente de 15 años fue víctima de un delincuente que se hizo pasar por policía para robarle su celular en la OTB Belén Tokio, en la ciudad de Cochabamba. El hecho generó preocupación entre vecinos y padres de familia por la forma en la que el autor logró engañar al menor.

Según la denuncia, el estudiante fue interceptado por un hombre que inicialmente le dijo que quería realizarle una consulta. Posteriormente, aseguró ser policía, mostró una supuesta placa y una credencial, y procedió a revisar sus pertenencias.

Todo quedó registrado en cámaras de vigilancia, donde se observa al sujeto inspeccionando la mochila del adolescente, revisando sus cuadernos y palpando sus bolsillos.

El menor llevaba un celular y audífonos, objetos que el delincuente sustrajo y puso la mochila en una bolsa a la que realizó varios nudos antes de huir en una motocicleta. El estudiante, temeroso, creyó que se trataba de una autoridad y no opuso resistencia.

La madre del adolescente relató que acudió a la Estación Policial Integral (EPI) de Coña Coña para presentar la denuncia; sin embargo, le indicaron que debía formalizarla ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“Haré todo lo posible para ir. Por acá hay muchos establecimientos, es hora pico, es lamentable y preocupante. Ahora tengo que llevarlo y traerlo a mi hijo, hay calles vacías y eso aprovechan los delincuentes”, acotó.

La mujer señaló además que el caso es delicado debido a que la víctima es menor de edad y el autor utilizó una falsa identidad policial para cometer el robo.

Entre tanto, los vecinos de la OTB Belén Tokio expresaron su preocupación y pidieron mayor presencia policial, señalando que en determinadas horas las calles quedan vacías.

“La Policía debería patrullar. El año pasado ocurrió algo similar, también le quitaron el celular a otra persona”, indicó un vecino.

Desde la EPI Coña Coña informaron que se realizarán patrullajes preventivos en la zona, aunque recordaron que, al tratarse de un delito, la denuncia debe formalizarse ante la Felcc para iniciar la investigación.

Asimismo, se recomendó a la población verificar que los efectivos policiales porten placa con número de escalafón y que realicen controles en pareja o en patrulla, para evitar este tipo de hechos.

