Seis aprehendidos con armas militares, drogas y uniforme policial en Yapacaní; los vinculan a secuestros

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó varios allanamientos en el municipio de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, en el marco de investigaciones por secuestros, asesinatos y privación de libertad registrados en las últimas semanas.

Como resultado de los operativos, seis personas fueron aprehendidas en posesión de armas de grueso calibre, presuntamente de uso militar, además de sustancias controladas y uniformes policiales, elementos que ahora forman parte de la investigación.

De acuerdo con los primeros informes preliminares, los sospechosos estarían vinculados con los recientes hechos de secuestro que generaron preocupación en la población de ese municipio. Las autoridades no descartan que se trate de una estructura criminal organizada que operaba en la zona.

Durante los allanamientos, los efectivos policiales incautaron el armamento y otros indicios que serán sometidos a pericias técnicas para determinar su procedencia y posible uso en hechos delictivos.

El Ministerio Público anunció que en las próximas horas se definirá la situación jurídica de los aprehendidos, mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades y posibles conexiones con otros delitos.

