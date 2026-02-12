Exinterventor de EPSAS es aprehendido por presunto tráfico de influencias

La Policía aprehendió este jueves al exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Bladimir Iraizos, investigado por presunto tráfico de influencias y uso indebido de cargos.

La exautoridad fue trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar su declaración informativa, en cumplimiento de una orden judicial, luego de no haberse presentado anteriormente ante la justicia.

El proceso se centra en la presunta contratación irregular de Nayda F. R. como Supervisora Abogada en materia laboral, pese a que —según la investigación fiscal— no contaba con título profesional ni matrícula para ejercer la abogacía.

De acuerdo con las pesquisas, Iraizos habría instruido al departamento legal de EPSAS la elaboración del informe de contratación un día después de recibir la solicitud de la implicada. La Fiscalía presume la existencia de una relación previa entre ambos, lo que sustenta la acusación de tráfico de influencias.

La gestión de Iraizos estuvo marcada por cuestionamientos desde mayo de 2023, cuando fue destituido tras denuncias de presuntos actos de corrupción.

Entre los antecedentes mencionados figuran supuestos sobornos a dirigentes sociales y denuncias de extorsión a empresarios, hechos que también fueron objeto de investigación.

