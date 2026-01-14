TEMAS DE HOY:
Represas en La Paz se encuentran al 65% de su capacidad

Edgar Landívar, interventor de la Empresa Pública de Agua y Saneamiento (EPSAS), y el alcalde de La Paz, Iván Arias, verificaron el estado y el embalse de las siete represas que suministran agua a La Paz y El Alto.

Juan Marcelo Gonzáles

14/01/2026 16:38

Foto: Alcalde e Interventor de EPSAS en represas de agua (alcaldía)
La Paz

Landívar informó que las represas con las últimas lluvias han alcanzado un 65% de embalse, que garantiza el suministro para las ciudades de La Paz, y se prevé que hasta el mes de febrero se alcance el 100% de su capacidad.

"En estos tres días de inspección estamos con las represas a un 65% de embalse; esto quiere decir que está garantizada la provisión de agua (…) tomando en cuenta que recién está comenzando el tiempo de lluvia", mencionó Landívar.

Por su parte, el alcalde Arias aprovechó la inspección de las tres cuencas que pasan por debajo de La Paz: Choqueyapu, Orkojahuira e Irpavi, donde se ha podido evidenciar que existiría actividad minera, donde se elevaron denuncias ante la Gobernación y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

El alcalde mencionó: “Hay actividad minera que pone en peligro el cauce de los ríos; una vez que llueva o rebalsen las represas, estos ríos están siendo mal conducidos”.

