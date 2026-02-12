Neymar sorprende a Messi con un regalo que emocionó al mundo del fútbol

Neymar y Lionel Messi volvieron a emocionar a los fanáticos del fútbol con un gesto que refleja la amistad que los une desde hace más de una década. El delantero brasileño le envió al capitán de la selección argentina tres camisetas del Santos, club en el que milita actualmente, personalizadas con su nombre y el histórico número 10.

La cuenta oficial del club compartió una imagen de Messi posando junto a sus dos hijos mayores, Thiago y Mateo, quienes lucieron orgullosos la camiseta blanquinegra. La fotografía rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó miles de reacciones entre hinchas de todo el mundo.

“De Neymar Jr. a Lionel Messi. De príncipe a genio. El Manto Sagrado, de inconmensurable valor, con el número inmortalizado por el Rey. 10 de Neymar. 10 por Messi. 10 de Pelé. Un legado infinito en la historia del fútbol”, fue el mensaje que publicó el Santos para acompañar la imagen.

Neymar también replicó el posteo en sus historias de Instagram, demostrando una vez más el cariño y respeto que mantiene por el rosarino.

Más allá del regalo, muchos seguidores se fijaron en el look de la familia Messi. El capitán argentino vestía una campera con los colores de la Albiceleste, mientras que Thiago y Mateo parecían llevar conjuntos similares a indumentaria inédita del seleccionado.

Una sociedad histórica

Messi y Neymar compartieron equipo en el FC Barcelona entre 2013 y 2017, etapa en la que formaron una de las duplas más temidas del fútbol mundial. Juntos disputaron 161 partidos oficiales, con 112 victorias, 28 empates y 21 derrotas.

En ese periodo, el argentino anotó 124 goles y el brasileño 73, participando en casi 200 tantos. Además, conquistaron nueve títulos, entre ellos la Champions League y el Mundial de Clubes.

La temporada 2014-2015 marcó su punto más alto, cuando, junto a Luis Suárez, formaron el recordado tridente “MSN”, que sumó 122 goles y logró el histórico triplete.

Reencuentro en París y caminos distintos

Años después, volvieron a coincidir en el París Saint Germain, entre 2021 y 2023. Si bien no alcanzaron el éxito internacional esperado, mantuvieron una buena conexión dentro del campo.

Disputaron 45 partidos juntos, se asistieron en 11 oportunidades y ganaron dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

Actualmente, sus caminos deportivos siguen rumbos distintos, pero la amistad se mantiene intacta. El reciente regalo lo confirma: más allá de los clubes y los títulos, el vínculo entre Neymar y Messi sigue siendo tan fuerte como siempre.

