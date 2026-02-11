Inter Miami atraviesa horas de preocupación luego de que Lionel Messi quedara al margen de la práctica de este miércoles 11 de febrero, debido a una lesión muscular que obligó al cuerpo médico a tomar medidas de precaución.

De acuerdo al parte oficial difundido por el club, el capitán argentino presenta una distensión en el tendón de la corva de la pierna izquierda, molestia que se habría originado durante el amistoso disputado ante Barcelona SC en Ecuador, como parte de la gira de pretemporada por Sudamérica.

Aunque el futbolista ya venía arrastrando incomodidad tras ese encuentro, la persistencia del dolor llevó a que se le realizaran estudios de imagen, incluida una resonancia magnética, que terminó confirmando el diagnóstico.

Desde la institución optaron por no acelerar el regreso del número 10 y priorizar una recuperación completa, evitando que la dolencia se agrave y derive en una lesión más prolongada.

El retorno de Messi a las prácticas con normalidad y su posible reaparición en cancha dependerán de su evolución, ya que será evaluado día a día por el departamento médico del Inter Miami.

