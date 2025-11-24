La magia de Messi no termina: El golazo de cabeza con el que llevó al Inter a la final del Este

Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los mejores jugadores del planeta. El capitán del Inter Miami lideró con autoridad la goleada 0-4 frente al Cincinnati y selló el pase histórico del club a la final de la Conferencia Este de la MLS. El argentino abrió el marcador con un espectacular cabezazo y participó directamente en todas las anotaciones del equipo dirigido por Javier Mascherano.

El gol de Messi llegó a los 19 minutos, tras una recuperación de Jordi Alba en el mediocampo. El rosarino descargó hacia Mateo Silvetti, quien devolvió un centro perfecto para que Messi conectara de cabeza y venciera a Roman Celentano. Fue su sexto tanto en estos ‘play-off’ y el número 35 en la liga.

Inter Miami dominó el encuentro de principio a fin. Silvetti amplió la ventaja al minuto 57, tras una combinación que volvió a pasar por los pies de Messi. Cinco minutos después, Tadeo Allende marcó el tercero en una jugada que inició el propio astro argentino tras robarle el balón a Evander. El mismo Allende anotó el 0-4 definitivo a los 74, nuevamente asistido por Messi.

La apuesta de Mascherano por Silvetti —dejando en el banquillo a Luis Suárez, ya habilitado tras sanción— resultó totalmente acertada. El joven de 19 años fue una pesadilla para la defensa rival, al igual que Allende, mientras Messi dirigía el ataque como un auténtico maestro.

El Inter Miami espera ahora rival para la final del Este, que saldrá del duelo entre Philadelphia Union y New York City. El partido se disputará el próximo fin de semana.

Mira la programación en Red Uno Play