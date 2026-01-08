“Hoy vemos una COB que parece un partido político”, dice Pablo Camacho

El director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, se refirió este jueves en Red Uno a las movilizaciones generadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y al rol de su dirigencia sindical.

Según Camacho, la posición de la COB es radical y carece de propuestas para dar curso a su pedido de abrogar el Decreto Supremo 5503; desde su punto de vista, la organización solo se opone.

Señaló que, durante 20 años, esta entidad mantuvo un silencio absoluto y no se pronunció respecto a los gastos excesivos realizados por los anteriores gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), los cuales generaron la actual crisis económica.

“La COB se aparta de su misión, que es la defensa del trabajador. Hoy vemos una COB que más parece un partido político que un ente de representación”, manifestó Camacho.

Asimismo, indicó que la población percibe a la COB como una facción política al conocerse detalles sobre los altos montos que percibirían sus dirigentes, los cuales, en algunos casos, superarían el salario del presidente del Estado.

“Su legitimidad queda en duda; ya es un partido político. Privados y públicos, todos tienen que rendir cuentas de los recursos que reciben. Desafortunadamente, la COB nunca rindió cuentas. Hoy tiene la oportunidad histórica de reencauzarse en sus principios, que eran la defensa del trabajador”, afirmó Camacho.

Para el director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), debe existir una rendición de cuentas obligatoria. Además, señaló la falta de alternancia en el poder sindical, afirmando que se ha vuelto una "profesión" ser dirigente.

“No se olviden que, en el anterior Gobierno, ellos estaban acostumbrados a recibir vehículos, pasajes y hoteles (...); usaban la dádiva y la prebenda a cambio de lealtad y afinidad política”, agregó.

Camacho aseveró que la COB representa a menos del 9 % de los trabajadores, por lo que instó a la organización a convertirse en aliada del desarrollo de empresas e industrias en lugar de mantener posturas de confrontación.

