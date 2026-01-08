"No es una amenaza para nadie": Justiniano defiende operativos aéreos en el Trópico

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, aclaró que los recientes operativos en el Trópico de Cochabamba no representan una amenaza para los ciudadanos ni para sus dirigentes. La autoridad se refirió a esto debido al sobrevuelo de más de tres horas que se realizó hoy por Chimoré y Lauca Ñ, entre otras localidades cochabambina. La autoridad enfatizó que la presencia estatal debe entenderse como una medida de protección territorial.

La incursión aérea permitió detectar aproximadamente 8,000 hectáreas de coca ilegal y la existencia de múltiples pistas clandestinas utilizadas por el crimen organizado. Como resultado inmediato de esta vigilancia, las fuerzas del orden procedieron a la destrucción de las pistas y a la quema de fábricas descubiertas previamente.

Justiniano reveló que estos trabajos cuentan con el respaldo de una comitiva de cooperación internacional integrada por nueve agencias, incluida la DEA. El objetivo de esta alianza es evaluar las necesidades logísticas de la policía y mejorar la inteligencia operativa en zonas de comunicación deficiente.

El viceministro pidió calma a la población y adelantó que este tipo de sobrevuelos de inteligencia continuarán realizándose de manera sorpresiva en todo el país. Mañana la comitiva se trasladará a Cochabamba para realizar coordinaciones respecto a aeropuertos y puestos migratorios con el fin de fortalecer el control fronterizo.

