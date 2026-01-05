Gobierno ratifica llamado al diálogo con la COB y defiende su legitimidad ante movilizaciones

En medio de las marchas y concentraciones impulsadas por la COB, el diputado y vocero presidencial Alejandro Medinaceli señaló este lunes, en entrevista con Red Uno, que el Gobierno mantiene abierta la vía del diálogo y convocó formalmente a los representantes del ente matriz de los trabajadores a una reunión prevista para las 11:00 horas, con el objetivo de abordar las medidas económicas y la estabilidad del país.

Medinaceli remarcó que el actual Gobierno cuenta con plena legitimidad democrática y cuestionó el trasfondo político de las movilizaciones.

“Hay que poner claro en la mesa que estamos bajo un Gobierno legal y legítimamente constituido, que ha ganado las elecciones tanto en la primera como en la segunda vuelta”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que las medidas de presión provienen de sectores que tuvieron una relación directa con administraciones pasadas.

“Hay que estar claros que estamos frente a una medida de presión de una organización social que ha gobernado con el gobierno saliente por más de 20 años, y que sin duda ha sido parte de ese gobierno”, declaró, añadiendo que existen dirigentes que actualmente “por distintos actos, están rindiendo cuentas ante la justicia”.

El vocero presidencial enfatizó que, pese a este escenario, el Ejecutivo optó por el diálogo como mecanismo de solución.

“Un tercer elemento que hay que dejar claro es que el Gobierno llamó al diálogo porque ha emitido normas que van en función a estabilizar la economía, una economía que está dirigida a la gente”, sostuvo.

Finalmente, Medinaceli defendió el rumbo económico del actual mandato y responsabilizó a gestiones anteriores por la situación del país. “

Este gobierno de la gente lo que pretende es estabilizar al país después de una nefasta administración de 20 años, que son las consecuencias de lo que hoy día estamos asumiendo”, concluyó.

El diálogo entre el Gobierno y los representantes de la COB está previsto para las 11:00, en un contexto de tensión social, mientras el Ejecutivo insiste en que la concertación es el camino para superar el conflicto.

Mira la programación en Red Uno Play