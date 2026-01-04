Llega el pago del bono PEPE: conozca todos los pasos para cobrarlo

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dio conocer este domingo una serie de datos sobre la cancelación del nuevo Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) que según el nuevo anuncio se realizará “a mediados de enero”.

Foto: Beneficiarios Bono PEPE (MEFP)

PEPE es una de las medidas que acompañan al Decreto Supremo 5503 de Emergencia Nacional Económica donde se apoyará con Bs. 150 por tres meses a las familias más vulnerables del país.

Quiénes reciben este apoyo:

Mujeres o tutores que reciben el Bono Juana Azurduy que se registraron hasta el 30 de noviembre de 2025. Personas con discapacidad visual que perciben el Bono Anual de Indigencia. Personas con discapacidad grave o muy grave, registrados en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad. Madres, padres o tutores de estudiantes en unidades educativas fiscales o de convenio.

El pago del bono PEPE se realizará con base en los datos ya existentes a través de todas las entidades financieras autorizadas; en este sentido, se aclaró que los beneficiarios no deben inscribirse nuevamente ni llenar ningún formulario.

A través del Ministerio de Economía, el gobierno garantizó que se cuenta con el presupuesto para cumplir con este beneficio.

