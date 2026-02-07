¿Ya cobraste el bono PEPE? Esto es lo que tenés que saber antes del 30 de abril

Más de 100.000 personas en todo el país ya cobraron el bono PEPE, un apoyo económico temporal destinado a familias en situación de vulnerabilidad. El beneficio se entrega desde el 26 de enero de 2026 y podrá cobrarse hasta el 30 de abril del mismo año.

Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, mediante un video publicado en redes sociales. “En Bolivia ha sido cobrado por más de 100.000 personas hasta ahora”, señaló.

¿Qué es el bono PEPE?

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) consiste en un pago total de Bs 450, distribuido en tres cuotas mensuales de Bs 150 correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026.

Este bono es temporal y no reemplaza ni modifica ningún otro beneficio social vigente.

El cobro tiene un plazo límite: puede hacerse hasta el 30 de abril de 2026. Pasada esa fecha, el beneficio ya no estará disponible.

¿Quiénes pueden acceder al PEPE?

El bono está dirigido a personas o familias que ya reciben alguno de los siguientes beneficios del Estado:

Bono Juana Azurduy

Bono Juancito Pinto

Bono Anual de Indigencia o Ceguera

Bono de Discapacidad Grave o Muy Grave

Renta Dignidad (no rentista)

No es necesario registrarse nuevamente, ya que el PEPE se cruza con bases de datos existentes de programas sociales.

¿Cómo se financia el bono PEPE?

El ministro Espinoza también informó que el Banco Mundial aprobó un crédito de 200 millones de dólares, de los cuales alrededor del 20% se destinará a financiar el bono PEPE.

Durante su viaje a Washington, Estados Unidos, Espinoza se reunió con la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro, quien expresó el respaldo del organismo a las políticas sociales del país.

“El Banco Mundial apoya los esfuerzos del Gobierno para modernizar la administración pública social y brindar una mejor atención a los hogares vulnerables”, declaró Cordeiro.

El ministro adelantó que se mantienen conversaciones con otros organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para garantizar nuevos recursos de apoyo social y económico.

