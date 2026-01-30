TEMAS DE HOY:
Cobra tu bono PEPE en Cochabamba: Conozca dónde puede cobrar los Bs 450

La Gestora Pública coordinó con una masiva red de atención en la Llajta para asegurar que el refuerzo económico llegue a las familias habilitadas. Pueden cobrar el bono de Bs 150 por tres meses. 

Red Uno de Bolivia

29/01/2026 20:42

Foto: Redes Sociales.
Cochabamba, Bolivia

El despliegue logístico para el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ha tomado fuerza en el departamento de Cochabamba. Con el objetivo de descentralizar el servicio y evitar largas filas en las oficinas centrales, se ha dispuesto una red que abarca desde el eje metropolitano hasta las zonas más alejadas, permitiendo que los beneficiarios realicen el trámite con mayor comodidad y cercanía a sus hogares.

Para acceder a este pago, los ciudadanos deben cumplir con una condición fundamental de seguridad al momento de presentarse en ventanilla: portar de manera obligatoria su Cédula de Identidad original y que esta se encuentre vigente.

Este requisito es indispensable para validar la identidad y proceder con la entrega del monto correspondiente al programa.

A diferencia de otros procesos, la cobertura en Cochabamba destaca por incluir una gran cantidad de cooperativas locales y entidades de vivienda, además de la banca tradicional. Entre las instituciones autorizadas se encuentran:

  • Banca y Entidades de Vivienda: Banco Unión, Banco Ganadero, Mercantil Santa Cruz, Banco Económico, BancoSol y La Promotora EFV.
  • Cooperativas de Ahorro y Crédito: San Pedro, Paulo VI, Quillacollo, Loyola, San Martín de Porres, "COOPROLE" R.L., e Inca Huasi.
  • Instituciones de Desarrollo (IFD): Crecer, Pro Mujer, Fubode, Idepro, Diaconía y Cidre.
  • Otras entidades: Prodem, Ecofuturo, Cacef, Fortaleza FFP y Cooperativa Hospicio.

Desde las instancias gubernamentales, se subraya que este programa funciona como un soporte vital en la coyuntura actual, definido como "Un refuerzo para la familia boliviana".

La recomendación general para los beneficiarios es verificar los horarios de atención de su entidad más cercana y asegurarse de que su documento de identidad no haya expirado para evitar inconvenientes en el proceso.

