El Alto: Villa Alemania denuncia más de 20 años sin luminaria

Vecinos de la zona Villa Alemania, en la ciudad de El Alto, denunciaron la falta de alumbrado público en varias calles, situación que ha incrementado los niveles de inseguridad y preocupación entre las familias del sector.

Durante un recorrido nocturno, se evidenció que gran parte de la zona permanece en completa oscuridad, con iluminación proveniente únicamente de algunas viviendas y negocios. Los vecinos aseguran que esta problemática persiste desde hace años.

“Vivimos aquí más de 20 años y al menos 5 o hasta 10 años estamos sin luz. Nos cambiaron un foco, pero no hay repuestos, nos dicen. Siempre estamos a oscuras, es peligroso”, manifestó una de las vecinas.

La falta de iluminación ha generado un escenario propicio para hechos delictivos. Los habitantes denunciaron robos, asaltos y atracos, además del consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos cercanos, lo que incrementa el riesgo, especialmente durante la noche.

“Hay lugares donde se reúnen a beber, quedan botellas y latas. Es peligroso caminar por aquí”, señalaron.

A esto se suma la ausencia de resguardo policial, lo que agrava la sensación de inseguridad en la zona. Los vecinos también cuestionaron la falta de respuesta de las autoridades y dirigentes vecinales.

“Se han olvidado de nuestra zona. Nos dicen que esperemos el POA, que no hay recursos, pero nadie soluciona nada”, reclamaron.

Ante esta situación, los habitantes se declararon en estado de emergencia y exigen a las autoridades municipales una intervención urgente.

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