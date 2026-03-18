MacLean propone concesionar el teleférico en La Paz y critica a los actuales candidatos

El exalcalde de La Paz y exministro de Estado, Ronald MacLean Abaroa, planteó la necesidad de concesionar el sistema de teleférico para mejorar su administración y reducir costos, al tiempo que expresó preocupación por la falta de experiencia de varios candidatos a la alcaldía paceña.

Durante una entrevista, MacLean recordó que la idea del teleférico fue impulsada durante su gestión en la década de los 80, cuando incluso se logró avanzar en su licitación y financiamiento.

“Lancé la idea en 1987 (…) se adjudicó, se firmó contrato y teníamos financiamiento, pero el proyecto fue paralizado tras mi salida”, explicó.

El exalcalde destacó las ventajas del sistema actual, calificándolo como una “maravilla” por su eficiencia, impacto ambiental y aporte al turismo, aunque advirtió que su costo es elevado.

“Es la segunda subvención más importante después de la aeronáutica. Hay que buscar soluciones, por eso planteo que se lo dé en concesión, porque el Estado no es buen administrador”, sostuvo.

Cuestiona inexperiencia de candidatos a la Alcaldía

MacLean expresó su preocupación por el actual escenario electoral en La Paz, señalando que existe una gran cantidad de candidatos, pero con poca experiencia en gestión pública.

“Cuando uno ve tantos candidatos y tan poca experiencia, se asusta. Manejar una alcaldía es administrar miles de personas y millones de dólares en una ciudad compleja”, afirmó.

El exalcalde comparó la elección de autoridades con la medicina, indicando que en momentos de crisis se necesita capacidad y conocimiento.

“Uno no busca al médico más simpático, sino al que sabe curar”, ejemplificó.

Presenta libro sobre su gestión municipal

En el marco de su visita a La Paz, MacLean presentó su libro titulado “La Paz, gobernar para servir: la audacia liberal que logró transformar mi ciudad (1985-1996)”, una obra que busca servir como guía para futuras autoridades.

El texto recoge su experiencia como alcalde, destacando la lucha contra la corrupción y la implementación de proyectos urbanos. La presentación se realizará en la Universidad Privada Boliviana, con la participación del expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad, autor del prólogo.

“Es una especie de guía para quienes pretenden ser alcaldes (…) para que puedan recoger esa experiencia”, explicó.

MacLean aseguró que su objetivo no es retornar a la política, sino aportar con su conocimiento para mejorar la gestión pública en la ciudad.

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