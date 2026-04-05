Disparos en pleno centro paceño: comerciantes en alerta tras violento atraco

El hecho ocurrió la madrugada de este sábado cerca de las calles Murillo y Figueroa. La víctima, de entre 25 y 30 años, permanece hospitalizada.

Un atraco con arma de fuego registrado la madrugada de este sábado en inmediaciones de la plaza San Francisco, en La Paz, dejó a una persona herida y generó preocupación entre comerciantes y vecinos del sector.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 01:00 de la madrugada, en un centro comercial ubicado entre las calles Murillo y Figueroa, donde se evidencian impactos de bala en la infraestructura.

Víctima hospitalizada

La persona herida, un hombre de entre 25 y 30 años, fue trasladada al Hospital de Clínicas, donde permanece estable, aunque requiere una cirugía mayor tras recibir un impacto de bala en el abdomen.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Evidencias del ataque

En el lugar se observan daños materiales, como un vidrio lateral impactado por proyectil, lo que confirma la violencia del hecho ocurrido durante la madrugada.

Comerciantes de la zona indicaron que no presenciaron directamente el ataque, pero expresaron su preocupación.

“Sí preocupa, se ve el impacto en el vidrio, pero no sabemos exactamente qué pasó”, señaló uno de los trabajadores del sector.

Sin registros claros

Algunos negocios cuentan con cámaras de seguridad; sin embargo, estas no habrían captado directamente el momento del ataque.

“Las cámaras no apuntan hacia la plaza donde ocurrió el hecho”, indicaron.

Investigación en curso

Efectivos policiales llegaron al lugar para realizar las primeras diligencias y revisar posibles registros de video en la zona, aunque hasta el momento no se ha identificado a testigos clave.

El caso continúa en investigación, mientras se espera un segundo informe que permita esclarecer las circunstancias del atraco.

Preocupación por seguridad

El hecho vuelve a poner en evidencia la preocupación por la inseguridad en zonas céntricas de la ciudad, especialmente durante horarios nocturnos.

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