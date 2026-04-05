Atraco armado deja un herido de bala en la plaza San Francisco

Un intento de robo con arma de fuego registrado la madrugada de este sábado en la zona de San Francisco, en La Paz, dejó a una persona gravemente herida, quien fue trasladada de emergencia al Hospital de Clínicas.

De acuerdo con el reporte médico, la víctima llegó al centro hospitalario alrededor de las 08:00, tras ser referida desde el Hospital La Paz, luego de recibir un impacto de bala en el abdomen, a la altura del epigastrio.

Estado de salud

El paciente se encuentra actualmente estable, aunque presenta presión baja y posibles lesiones internas producto de la herida.

“Está estable, pero requiere una cirugía mayor. Estamos a la espera de completar los estudios para ingresar a quirófano”, informó el doctor Laime, quien brindó el parte médico.

Víctima no identificada

Hasta el momento, la persona herida no ha sido identificada, por lo que es atendida como NN (no identificado).

El personal de trabajo social realiza gestiones para establecer su identidad, apoyándose en características físicas como tatuajes en uno de sus brazos.

Investigación en curso

El hecho es investigado por la Policía, que busca dar con los responsables del atraco ocurrido en plena vía pública.

Preocupación por inseguridad

Este caso vuelve a generar preocupación por los hechos delictivos registrados en la ciudad, especialmente en zonas céntricas durante la madrugada.

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