El hallazgo fue reportado por una familia que caminaba por la zona. La Policía acudió al lugar y se espera un pronunciamiento oficial.

Un hecho de alta sensibilidad fue reportado la tarde del sábado 4 de abril en la zona de Lipari, en La Paz, donde una familia encontró bolsas de yute con presuntos restos humanos a orillas de un río.

Según el testimonio difundido en redes sociales por el usuario Daniel Aleph Quiroga Miranda, el hallazgo ocurrió mientras la familia realizaba una caminata por un camino empedrado del sector.

Hallazgo en el río

De acuerdo con el relato, la alerta se dio cuando una mascota comenzó a comportarse de manera inusual, lo que llevó a los presentes a acercarse al borde del río.

“Al acercarnos, el olor ya nos alertó (…) vimos en una bolsa de yute que se trataba de un cuerpo humano”, señala el testimonio difundido.

La familia indicó que intentó comunicarse con la Policía a través del número de emergencias, logrando finalmente contactar a efectivos que se trasladaron al lugar.

Contenido de las bolsas

Según la denuncia publicada, en las bolsas se encontrarían los restos de un menor y un animal, lo que generó conmoción entre los testigos.

No obstante, este extremo aún no ha sido confirmado oficialmente por la Policía, por lo que se aguarda un informe oficial que esclarezca lo ocurrido.

Investigación en curso

Efectivos policiales llegaron al sitio para realizar las primeras pericias y asegurar el área, mientras se inicia la investigación correspondiente.

El caso ha generado impacto en redes sociales debido a la gravedad del hallazgo y la sensibilidad del hecho.

A la espera de informe oficial

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre la identidad de las posibles víctimas ni las circunstancias del hecho.

Se espera que en las próximas horas la Policía brinde información detallada para confirmar los datos y avanzar en las investigaciones.

El caso mantiene en alerta a la población, mientras se exige el esclarecimiento de lo ocurrido.

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