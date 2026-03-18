TSJ impulsa cuatro leyes clave para modernizar el sistema judicial

La Asamblea Legislativa Plurinacional analiza un paquete de cuatro leyes estratégicas diseñadas para transformar el funcionamiento del sistema judicial en el país. El diputado por el PDC, Ricardo Rada, informó que estas propuestas fueron entregadas por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, para agilizar los procesos.

Una de las reformas más urgentes es la modificación a la Ley 025, la cual busca garantizar el anhelado 5% del presupuesto general para el Órgano Judicial.

“Son leyes para que la justicia tenga mayor viabilidad y mayor agilidad, otorgando la independencia presupuestaria necesaria”, explicó el legislador sobre la autonomía financiera.

En cuanto a la transparencia, se propone modificar la Ley 044 para establecer una segunda instancia en el juzgamiento de altas autoridades del Estado. Según Rada, esta actualización es vital porque actualmente no existía un mecanismo de apelación para estos procesos de jerarquía.

La modernización tecnológica también es un pilar central, con un proyecto destinado a implementar escáneres, computadoras y audiencias mediante plataformas digitales. Esta normativa busca dejar atrás la precariedad técnica para asegurar que el ejercicio de la justicia sea eficiente y acorde a la era actual.

Asimismo, se impulsa la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales para gestionar recursos que permanecen inmovilizados desde hace décadas. El diputado destacó que se está trabajando con una normativa de 1923, por lo que es imperativo actualizar esa ley que tiene más de 100 años.

Actualmente, los proyectos se encuentran distribuidos en las comisiones de Justicia, Constitución y Economía para su revisión técnica y posterior debate en el pleno. Rada enfatizó que este proceso se realiza respetando la separación de poderes, sin permitir la injerencia del Órgano Ejecutivo en las decisiones.

El legislador recordó que la reforma judicial fue una promesa constante de diversos sectores y que estas normas ayudarán a recuperar la institucionalidad perdida.

“Estas leyes van a coadyuvar a que realmente haya un ejercicio de la justicia independiente y no favoreciendo a unos cuantos”, sentenció la autoridad.

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