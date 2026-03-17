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Ya están a salvo: dan de alta a niños víctimas de intento de infanticidio en El Alto

Los menores ya están fuera de peligro y continuarán su recuperación en casa, con seguimiento psicológico tras el hecho que conmocionó al país.

Red Uno de Bolivia

17/03/2026 14:40

Foto: Frontis del Hospital del Norte donde se encontraban internados los tres menores.
El Alto

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Los tres niños que fueron internados tras un caso de infanticidio en grado de tentativa ya fueron dados de alta médica en el Hospital del Norte, de la ciudad de El Alto, informó este martes el director del nosocomio, Javier Mamani.

“De los tres niños, dos entraron a salas generales y uno a terapia intensiva (…). Hace tres días ya se dio de alta a los dos primeros y la tercera también salió de terapia intensiva y hoy ya ha sido dada de alta”, explicó.

La autoridad médica confirmó que los menores se encuentran fuera de peligro.

“Los tres niños ya están fuera de peligro (…) ya estarán en su casa con su familia”, señaló.

Asimismo, indicó que los pacientes deberán continuar con controles posteriores. En ese sentido, hizo énfasis en el acompañamiento psicológico. “

Los menores, que permanecieron bajo atención médica tras el hecho que puso en riesgo sus vidas, ahora continuarán su recuperación junto a su familia con seguimiento especializado.

Mientras tanto, su madre, la principal sospechosa del intento de infanticidio, fue capturada el lunes por la tarde tras varios días de haber permanecido prófuga.

Esta jornada brinda sus declaraciones a la espera de sus medidas cautelares.

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