Rescatan a 32 perros en un operativo en Cochabamba; serán dados en adopción

Un total de 32 cachorros fueron recuperados durante un operativo realizado el fin de semana en la zona de la Cancha, en la ciudad de Cochabamba. Los animales fueron trasladados al Centro Municipal de Rehabilitación y Adiestramiento Canino de Zoonosis, donde actualmente permanecen bajo cuidado y observación médica.

Según el informe, tras el rescate los cachorros recibieron atención veterinaria inmediata. Como parte del protocolo sanitario, se les aplicaron vacunas antirrábicas para prevenir enfermedades.

Durante el operativo también se logró identificar a la persona que tenía en su poder a los animales; sin embargo, hasta el momento no se presentó a reclamarlos. Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para dar con su paradero.

Mientras avanza el proceso, los perritos permanecen en el centro municipal, donde reciben alimentación, revisión médica y cuidados básicos mientras se evalúa su estado de salud general.

Según el reporte, al cumplirse los controles correspondientes los 32 cachorros serán puestos en adopción.

Mira la programación en Red Uno Play