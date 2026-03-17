Se mantiene bloqueo en Chiquitos: El sector productivo exige frenar la importación de grano

El bloqueo en la estratégica carretera Bioceánica se mantiene de forma indefinida este martes, mientras los productores agrícolas intensifican su rechazo al Decreto Supremo 5547. La medida de presión, instalada en el ingreso a San José de Chiquitos, surge tras el incumplimiento del Gobierno en dejar sin efecto la libre importación de soya.

Un sector al borde del colapso

Los movilizados de la Central Norte advierten que la entrada de grano extranjero con arancel cero destruirá el mercado interno. "El Gobierno nos está llevando a la quiebra al combinar el diésel a Bs 9,80 con la importación de granos", sentenció el dirigente Apolinar Barrios.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ya ha calificado el tramo como "no transitable por conflictos sociales" desde la media mañana de hoy. El sector productivo critica que la normativa, vigente hasta diciembre de 2026, fuera aprobada por la administración de Rodrigo Paz sin un consenso previo.

Promesas incumplidas y nuevas amenazas

La tensión se extiende hacia Yapacaní, donde otros productores amenazan con retomar los cortes de ruta ante la falta de respuestas oficiales. Pese a que el Ejecutivo se comprometió hace una semana a abrogar la norma en 72 horas, los gremios denuncian que no hay avances reales.

“Iniciamos este bloqueo indefinido porque no vemos señales de que la norma haya sido dejada sin efecto”, reafirmó Barrios durante la protesta. Los agricultores aseguran que la sostenibilidad del agro nacional está en riesgo debido a la competencia desleal y los altos costos operativos.

El Gobierno sostiene que el DS 5547 busca fortalecer la industria de subproductos y garantizar el suministro interno de derivados. Sin embargo, para las bases campesinas, el decreto es una sentencia de muerte que deprecia el valor de la cosecha boliviana frente a la soya importada.

Mira la programación en Red Uno Play