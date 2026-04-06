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Más de 5.000 privados de libertad podrían beneficiarse del descongestionamiento en Palmasola

Como parte de este proceso, se presentó el sistema tecnológico “Roma Argo”, una herramienta que permitirá monitorear a personas que accedan a detención domiciliaria mediante dispositivos móviles, según informó el fiscal general Roger Mariaca.

Charles Muñoz Flores

06/04/2026 11:17

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Este lunes se dio inicio al primer proceso de descongestionamiento en el penal de Palmasola, una medida que se extenderá hasta el viernes 10 de abril y que busca beneficiar a más de 5.000 personas privadas de libertad.

La jornada, que contempla la revisión individual de casos en distintos pabellones, cuenta con la participación del fiscal general del Estado, Roger Mariaca; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; además de autoridades del Órgano Judicial.

Durante la jornada inaugural, Mariaca destacó que el proceso responde a la necesidad urgente de enfrentar el hacinamiento carcelario y garantizar una justicia más equilibrada.

“No se trata únicamente de reducir la sobrecarga del sistema, sino de asegurar que la justicia actúe con equilibrio, respetando derechos y cumpliendo su deber ante la sociedad”, afirmó.

El fiscal general explicó que cada caso será evaluado de manera individual, priorizando la legalidad, la transparencia y el respeto a las víctimas, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

 

Como parte de este proceso, se presentó el sistema tecnológico “Roma Argo”, una herramienta que permitirá monitorear a personas que accedan a detención domiciliaria mediante dispositivos móviles. Según Mariaca, esta innovación busca ofrecer alternativas a la detención preventiva sin descuidar el control judicial.

“El descongestionamiento no significa impunidad, sino una justicia aplicada de manera inteligente y proporcional”, enfatizó la autoridad, al señalar que esta medida también apunta a mejorar las condiciones en los centros penitenciarios.

Actualmente, el penal de Palmasola alberga cerca de 10.000 internos, pese a tener una capacidad aproximada para 4.000, lo que evidencia un nivel crítico de sobrepoblación. En ese contexto, las autoridades coincidieron en la necesidad de implementar acciones coordinadas que permitan reducir el hacinamiento no solo en Santa Cruz, sino en todo el país.

El proceso continuará durante la semana con la revisión de expedientes y la posible aplicación de medidas sustitutivas para quienes cumplan con los requisitos legales.

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