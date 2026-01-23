¿Quiénes quedan fuera del bono PEPE y por qué? La Gestora lo explica

A pesar de ser un programa de amplia cobertura, existen restricciones estrictas sobre quiénes pueden acceder al beneficio en esta etapa. El gerente de la Gestora Pública aclaró que, debido a la necesidad de llevar a cabo pruebas de sistema y asegurar los fondos del Tesoro General de la Nación (TGN), se tuvo que establecer una fecha de cierre para el padrón de beneficiarios.

El corte administrativo se realizó con las bases de datos actualizadas al 30 de noviembre de 2025. Registros posteriores a esa fecha quedan excluidos de este pago extraordinario.

Grupos excluidos o limitaciones:

Registros tardíos: Personas que se inscribieron en los bonos base (Juancito Pinto, Juana Azurduy, etc.) después del 30 de noviembre de 2025.

Excepción específica: Para las personas con ceguera, el corte se extendió hasta el 15 de diciembre de 2025.

Rentistas: Los adultos mayores que ya reciben una renta de jubilación (rentistas) no forman parte de este grupo de protección extraordinaria.

“Lamentablemente, personas que se hayan registrado el 10 de diciembre no podrán recibir el bono del programa PEPE, porque antes de efectuar el lanzamiento se hicieron muchas pruebas, a excepción de las personas con ceguera, que se ha utilizado la base hasta el 15 de diciembre”, manifestó Fernández.

La autoridad adelantó que durante el resto del año se trabajará en formularios de registro social para crear una base de datos de vulnerabilidad más completa que permita futuras ampliaciones.

