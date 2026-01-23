Cobra tu bono PEPE: se pagará desde el 26 de enero, según fecha de nacimiento

El gerente general de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, confirmó este viernes a Red Uno que el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) iniciará su desembolso de manera inmediata para proteger a los sectores más vulnerables a partir del día lunes 26 de enero.

El cronograma de pagos está diseñado para evitar aglomeraciones, vinculando la fecha de cobro con el día de nacimiento del titular.

Detalles del cronograma y montos:

Monto mensual: 150 bolivianos.

Duración: Tres meses (enero, febrero y marzo de 2026), monto total de Bs 450.

Fecha de cobro: Según el día de cumpleaños.

Acumulación: Si el beneficiario no puede cobrar mes a mes, podrá retirar el total en abril.

“Es decir se pagará en la fecha de cumpleaños, por ejemplo, si nació el 28 el cobro será el 28 de enero, 28 de febrero y 28 de marzo y si no pueden hacer el cobro en estos meses pueden acudir para cobrar en conjunto en el mes de abril”, afirmó Fernández.

En el caso de los adultos mayores de la Renta Dignidad (no rentistas), el beneficio se extiende por 12 meses y comenzará a pagarse en febrero, sumando un total de 500 bolivianos mensuales (350 de la renta habitual más los 150 del bono PEPE).

Mira la programación en Red Uno Play