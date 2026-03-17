Niños víctimas de tentativa de infanticidio en El Alto recibirán tratamiento psicológico

En las últimas horas, los niños de 4 y 5 años que fueron víctimas de un caso de tentativa de infanticidio recibieron el alta médica del Hospital del Norte, en la ciudad de El Alto, tras evolucionar favorablemente.

El director del hospital, Javier Mamani, informó que ambos menores lograron recuperarse físicamente; sin embargo, señaló que ahora el proceso más importante será el acompañamiento psicológico y el trabajo social para garantizar su bienestar emocional y protección.

Asimismo, indicó que las instituciones correspondientes coordinan acciones para resguardar a los menores y brindarles apoyo integral tras lo ocurrido.

En cuanto a la hermana mayor, de 11 años, el médico explicó que, luego de varios días de tratamiento y transfusiones de sangre, presentó una respuesta positiva y pudo salir a sala, mostrando una evolución satisfactoria.

El caso ocurrió el pasado 7 de marzo en la zona Villa Ingenio de El Alto, donde, según las investigaciones policiales, la madre de los niños, de 32 años, habría atentado contra la vida de sus tres hijos dentro de su vivienda. Posteriormente, abandonó el lugar llevándose dinero, documentos personales y bienes familiares.

Tras más de diez días de búsqueda, la mujer fue encontrada y aprehendida por la Policía en la comunidad Quillima, en el departamento de La Paz. Actualmente enfrenta un proceso por el delito de infanticidio en grado de tentativa, mientras continúan las investigaciones.

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