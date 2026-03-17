Un reciente estudio reveló que el apego emocional hacia una expareja puede persistir durante años e incluso extenderse hasta una década después de una ruptura. Aunque terminar una relación suele generar tristeza, confusión o alivio, los especialistas explican que estas emociones forman parte de un proceso psicológico natural.

Según la psicóloga social Theresa E. DiDonato, las parejas románticas se convierten en figuras de apego dentro del cerebro, funcionando como un sistema emocional que brinda seguridad y regulación ante el estrés.

Cuando la relación termina, ese vínculo no desaparece inmediatamente, sino que se debilita de manera gradual con el tiempo.

La investigación, publicada en Sage Journals y realizada con 328 estudiantes universitarios y sus relaciones duraron en promedio 4,5 años, mostró que la mayoría mantuvo algún nivel de apego hacia su expareja durante varios años, algunos hasta los 10 años. Algunos jóvenes llegaron hasta 10 años.

El estudio también identificó diferencias según el estilo de apego. Las personas con apego evitativo lograron desvincularse más rápido, mientras que quienes presentan apego ansioso tardaron más en superar el vínculo.

Los expertos señalan que recordar a una expareja no significa querer regresar, sino que refleja una historia emocional significativa que permanece en la memoria hasta que pierde fuerza con el paso del tiempo.





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