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Carla Faval renuncia a la vocería presidencial y anuncia nueva etapa

La vocera presidencial, Carla Faval, anunció este lunes su decisión de concluir sus funciones al frente de la vocería del Gobierno, en el marco de lo que calificó como una “nueva etapa” en su vida profesional.

Juan Marcelo Gonzáles

17/03/2026 16:21

Foto: Carla Faval
La Paz

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La vocera presidencial, Carla Faval, anunció este lunes su decisión de concluir sus funciones al frente de la vocería del Gobierno, en el marco de lo que calificó como una “nueva etapa” en su vida profesional.

A través de un comunicado oficial, Faval agradeció la confianza depositada por el presidente del Estado y destacó el trabajo realizado durante su gestión. “

"Ha sido un honor servir a la patria desde este espacio”, expresó, resaltando también la experiencia adquirida tanto a nivel profesional como personal.

La ahora exautoridad señaló que su decisión responde a la convicción de que puede continuar aportando al país desde otros espacios, manteniendo el mismo compromiso de servicio.

Faval aseguró que se retira “tranquila, agradecida y satisfecha” por el trabajo desarrollado junto a un equipo comprometido con Bolivia, y adelantó que en los próximos días dará a conocer sus siguientes pasos.

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