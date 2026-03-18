Cochabamba: Auto de Buen Gobierno regirá desde las 0:00 horas del jueves

Autoridades de la Gobernación de Cochabamba presentaron el Auto de Buen Gobierno, establecido mediante el Decreto 6521, en el marco de las elecciones subnacionales, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante la jornada electoral.

La medida entrará en vigencia desde las 00:00 horas del jueves 19 de marzo y se extenderá hasta las 18:00 horas del domingo 22 de marzo.

Entre las principales disposiciones, se prohíbe cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo hacia candidaturas políticas hasta el mediodía del lunes posterior a las elecciones.

Asimismo, queda restringido el consumo y expendio de bebidas alcohólicas desde las 00:00 del viernes 20 de marzo hasta el mediodía del lunes.

El decreto también establece que, desde las 00:00 horas del domingo de votación, estará prohibido portar armas de fuego u objetos peligrosos, además de la apertura de restaurantes, mercados, supermercados y otros establecimientos comerciales.

De igual manera, no se permitirán reuniones públicas, actos políticos ni el traslado de electores de un recinto electoral a otro. También se restringirá la circulación de vehículos y medios de transporte que no cuenten con autorización del Tribunal Electoral Departamental, incluyendo transporte terrestre y aéreo.

Las autoridades recordaron que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones, por lo que pidieron a la población respetar las normas durante el proceso electoral.

Mira la programación en Red Uno Play