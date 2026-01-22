Todo sobre el Bono PEPE: Guía completa de preguntas y respuestas para el cobro

Ante la masiva expectativa generada por el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha proporcionado claridad sobre los mecanismos de pago que inician este 26 de enero.

El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Christian Morales, enfatizó que la base del programa es la transparencia y la agilidad, utilizando registros preexistentes para evitar que la ciudadanía sea víctima de engaños o trámites innecesarios.

¿Quiénes son los beneficiarios directos del bono PEPE?

La autoridad aclaró que el universo de beneficiarios está compuesto por sectores específicos que ya reciben asistencia estatal.

Según Morales: “Son todas las personas que se encuentren registradas en la gestión 2025 en los bonos Juana Azurduy, en el bono Juancito Pinto, en el bono anual de Indigencia que es el bono de la ceguera, en el bono de discapacidad grave y muy grave, y los que cobran la Renta Dignidad (no jubilados)”. Todas estas personas ya forman parte de una base de datos consolidada.

¿Debo llenar algún formulario para habilitar el cobro?

El viceministro fue tajante al pedir a la población que no se deje sorprender por tramitadores.

“La población no tiene que hacer ningún llenado de formulario en agencias de la Gestora o de alguna entidad financiera o del Ministerio de Economía, ya que se cuenta con los datos, los mismos que están basados en las transferencias que se realizaron el 2025”, explicó la autoridad.

¿Cuánto dinero se recibirá y por cuánto tiempo?

El monto estándar es de 150 bolivianos. Para la mayoría de los sectores, el beneficio dura un trimestre.

Morales detalló: “Son 150 bolivianos que vamos a transferir durante tres meses, es decir enero, febrero y marzo, y habilitamos un mes más en el mes de abril para aquellas personas que no han logrado cobrar en los tres meses previos”.

¿Cómo se aplicará el pago para los adultos mayores?

Para quienes reciben la Renta Dignidad y no son jubilados, el beneficio es más extenso. Actualmente perciben 350 bolivianos, pero con el PEPE sumarán 150 bolivianos adicionales.

“A partir del mes de febrero se apersonan y reciben 150 bolivianos (...) y verán el incremento para contar cada mes con 500 bolivianos en el marco de la Renta Dignidad”, afirmó Morales, aclarando que para ellos el pago se prolongará por 12 meses.

¿Puede un familiar realizar el cobro mediante un poder?

En casos de vulnerabilidad extrema, como personas con discapacidad grave o muy grave que no pueden movilizarse, el sistema ya tiene prevista una solución.

“En las bases de datos que tenemos ya están establecidos quiénes son los beneficiarios y los tutores que efectivizan los cobros”, señaló el viceministro, asegurando que los registros de 2025 ya identifican a quienes realizan legalmente el retiro de los recursos.

¿Qué hacer si cumplo los requisitos, pero no aparezco en la lista?

Si una persona recibió bonos en 2025 pero no figura como habilitada, el Gobierno dispondrá de mecanismos de rectificación.

Morales anunció que “habrá puntos de atención específica en oficinas de la Gestora, además se habilitará un call center donde se pueda hacer el reclamo y llenar el formulario de revisión de caso por caso para incorporarlos si corresponde”.

¿El bono PEPE es un programa permanente?

No, se trata de una medida temporal de apoyo, aunque servirá para planificar el futuro. “El bono PEPE es temporal, es un pago que se realizará solamente por esta gestión”, aclaró Morales.

Sin embargo, adelantó que se está trabajando en una “Base de Datos Social” para identificar a las familias realmente vulnerables y evaluar incentivos más focalizados a futuro, criticando que anteriores gestiones no dejaron información fidedigna: “Lamentablemente el anterior Gobierno nunca realizó una base de datos que nos permita contar con esta información”.

¿Qué medidas se tomarán para evitar aglomeraciones en los bancos?

Para garantizar el orden, el Ministerio de Economía publicará una hoja de ruta de pagos.

“Hasta fin de semana se sacará un cronograma donde se establecerá qué días deberá apersonarse de manera ordenada a las entidades financieras; se determinará días segmentados a fin de evitar confusión”, confirmó la autoridad.

Mira la programación en Red Uno Play