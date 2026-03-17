Investigan ataque a casa de candidato en Cochabamba y algunos creen que es "autoatentado"

El alcalde de Cochabamba y candidato por APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, se refirió al ataque contra la vivienda del candidato Ramón Daza y pidió esclarecer el hecho, incluso planteando la posibilidad de un "autoatentado" en el contexto electoral.

“Es lamentable que haya este tipo de gente maliciosa que haga esto, habría que investigar bien lo que ha ocurrido. Ojalá no sea un autoatentado para victimizarse, esto no es bueno para la democracia”, señaló la autoridad, a cinco días de las elecciones subnacionales.

Por su parte, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que se recibió la denuncia por afectación a propiedad privada y que el caso fue abierto por el presunto delito de amenazas.

Antecedentes

La vivienda del candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Patria, Ramón Daza, fue atacada la madrugada de este martes. De acuerdo con el reporte, cerca de las 02:00, dos personas encapuchadas arrojaron pintura roja y azul contra el inmueble, causando daños en la fachada.

El hecho generó preocupación en la familia del candidato y fue formalmente denunciado ante la Felcc, que inició las investigaciones para identificar a los responsables.

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