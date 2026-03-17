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Tarija se declara en desastre departamental por lluvias e inundaciones

La medida permitirá activar acciones de prevención, atención y apoyo a las zonas afectadas, con el objetivo de resguardar a la población y enfrentar las consecuencias de los fenómenos climáticos. La declaratoria alcanza a al menos cinco municipios que reportaron afectaciones.

Cristina Cotari

17/03/2026 11:40

Tarija se declara en desastre por lluvias e inundaciones. Foto: El Chaqueñito
Tarija, Bolivia

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La Gobernación de Tarija emitió la declaratoria de desastre departamental mediante el Decreto Departamental 11/2026, ante los daños y pérdidas ocasionados por granizadas, riadas, inundaciones y fuertes lluvias en distintos municipios.

La medida permitirá activar acciones de prevención, atención y apoyo a las zonas afectadas, con el objetivo de resguardar a la población y enfrentar las consecuencias de los fenómenos climáticos. La declaratoria alcanza a al menos cinco municipios que reportaron afectaciones.

El gobernador de Tarija, Óscar Montes, informó que la decisión se asumió tras varios días de trabajo y luego de que se registraran cinco declaratorias municipales de emergencia.

“Hoy podemos decir que contamos con la declaratoria departamental de emergencia”, señaló.

La autoridad explicó que uno de los sectores más afectados es la carretera hacia el Chaco, especialmente en la zona de Entre Ríos, donde se registraron serios daños debido a las inclemencias del tiempo.

Tarija se declara en desastre por lluvias e inundaciones. Foto: El Chaqueñito

En ese sentido, indicó que la declaratoria permitirá liberar recursos de mitigación para que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) ejecuten trabajos de rehabilitación y atención a las familias damnificadas.

Montes destacó el trabajo coordinado entre distintas instituciones, entre ellas la brigada parlamentaria, autoridades legislativas, la ABC, el Sedeca, la Unidad de Gestión de Riesgos, la Policía, Defensa Civil, bomberos y equipos de rescate.

Asimismo, pidió paciencia a la población mientras se ejecutan las labores de atención y rehabilitación, y expresó su confianza en que, en el menor tiempo posible, se restablezcan los caminos y se apoye a los afectados para recuperar sus medios de vida.

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