Policía desplegará 4.550 efectivos para resguardar elecciones subnacionales en Cochabamba

La Policía de Cochabamba alista un amplio operativo de seguridad para la jornada electoral, con el despliegue de 4.550 efectivos en todo el departamento.

El subcomandante departamental, Marcelo César Acuña, informó que el personal policial cubrirá 436 recintos electorales con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los comicios y el libre ejercicio del voto.

Según la autoridad, el operativo contempla diversas funciones, entre ellas la custodia del material electoral y el resguardo de la cadena de custodia. Además, se contará con custodios de rutas encargados de trasladar el material desde los centros de distribución hasta los recintos.

Acuña explicó que el plan fue coordinado en el ámbito logístico para responder ante cualquier contingencia. También se establecieron puntos focales y coordinadores para asegurar el control y seguimiento del operativo.

El despliegue policial buscará garantizar la seguridad en los recintos electorales y asegurar que los resultados sean transmitidos de manera adecuada, tanto en formato físico como virtual, contribuyendo así a un proceso electoral transparente.

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